Ellington Financial Aktie: Quo vadis?

Die Analyse von Analystenbewertungen zeigt, dass die Ellington Financial Inc-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung erhalten hat. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. In den letzten 30 Tagen gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,25 USD, was zeigt, dass die Aktie um 17,09 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine negative Einschätzung. Der GD200 beträgt 12,84 USD, was eine Abweichung von -5,22 Prozent vom aktuellen Kurs (12,17 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,73 USD, was eine Abweichung von -4,4 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ellington Financial Inc-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Ellington Financial Inc-Aktie von Analysten eine positive Bewertung, wird technisch als "Neutral" eingestuft und genießt eine positive Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.