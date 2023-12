Ellen AB Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Ellen in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Ellen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ellen als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ellen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,78 und ein Wert für den RSI25 von 57,14. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ellen in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ellen wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ellen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,2 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,88 SEK liegt damit deutlich darunter (Unterschied -26,67 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,96 SEK) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,33 Prozent Abweichung). Die Ellen-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.