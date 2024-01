Ellen AB Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Ellen-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 1,13 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,14 SEK liegt knapp darüber (+0,88 Prozent). Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 0,96 SEK liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 18,75 Prozent darüber liegt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität führte zu einer neutralen Bewertung der Ellen-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis liegt bei 21,82 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt dagegen eine neutrale Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Ellen, was auch durch die neutralen Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wird. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.