Elkem ASA Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Elkem Asa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 41,18 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Elkem Asa war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Veränderung. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält Elkem Asa in diesem Bereich ein "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,97 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,92 Prozent und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.