Elkem ASA Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Elkem Asa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 21,57 NOK liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 19,23 NOK gehandelt wird und somit einen Abstand von -10,85 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,01 NOK, was einer Differenz von -8,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Elkem Asa ist insgesamt eher neutral. Innerhalb der letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Elkem Asa-Aktie beträgt 52,17, was auf eine Bewertung als "Neutral" hindeutet. Der RSI25 liegt bei 62,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" und einer Einstufung der Elkem Asa-Aktie als "Schlecht".