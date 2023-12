Elkem ASA Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt verstärkt über die Aktie von Elkem Asa diskutiert, wobei hauptsächlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Elkem Asa beschäftigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für die Elkem Asa. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,57 NOK, während der Kurs der Aktie (20,86 NOK) um -15,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 18,18 NOK zeigt eine Abweichung von +14,74 Prozent, was zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch sich ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt wird die Elkem Asa in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie der Elkem Asa als Neutral-Titel. Der RSI7-Wert für sieben Tage liegt bei 13,66, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 35,27 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.