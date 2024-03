Elkem ASA Aktie: Sensationelle Entwicklung

Elkem Asa wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstage (GD50).

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Elkem Asa als Neutral-Titel ein, mit einem Wert für den RSI7 von 27,27 und einen Wert für den RSI25 von 41,18. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.