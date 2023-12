Elkem ASA Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um Elkem Asa ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie von Elkem Asa heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Elkem Asa liegt derzeit bei 26,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,92, was darauf hindeutet, dass Elkem Asa weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser auf 25,34 NOK, während der aktuelle Aktienkurs bei 18,16 NOK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -28,33 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt bei 18,03 NOK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +0,72 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmungslage bei Elkem Asa zu verzeichnen war. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Elkem Asa daher auf dieser Ebene mit einem "Gut"-Rating bewertet.