Elkem ASA Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Elkem Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,29 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,88 NOK weicht um +2,77 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,33 NOK) weist eine ähnliche Abweichung von +2,58 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Elkem Asa-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Elkem Asa zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist im grünen Bereich, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Elkem Asa ist höher als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit und somit ebenfalls auf ein "Gut"-Rating hinweist.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Elkem Asa, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Elkem Asa-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Elkem Asa somit ein "Schlecht"-Rating.