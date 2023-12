Elkem ASA Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Elkem Asa beträgt der RSI 50, was einer Neutralbewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,25, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls positiv bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Elkem Asa zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Aus technischer Sicht erhält die Elkem Asa-Aktie eine schlechte Bewertung aufgrund des Unterschieds zwischen dem Schlusskurs am letzten Handelstag und dem Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. Jedoch ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet wird.

Insgesamt erhält die Elkem Asa-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, dem langfristigen Stimmungsbild und der technischen Analyse.