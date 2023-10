Elke Limmer und die Kunst des Zahlenverstehens: Wie das relevante praktische Wissen und die passende Software Handwerksbetriebe rettet

RegensburgIn einer Zeit, in der Digitalisierung und Vernetzung in aller Munde sind, sind Zahlen entscheidender denn je. Das gilt besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Handwerk. Hier bietet Elke Limmer mit ihrer Firma Zahlwerk ein ganzheitliches Konzept an, das sich aus zwei wesentlichen Säulen zusammensetzt: einem praktischen Seminarprogramm und einer spezialisierten Software.Die Methode richtet sich an Betriebe, die zwar in ihrem Kerngeschäft exzellent sind, aber in betriebswirtschaftlichen Fragen noch Nachhilfe benötigen. Wie beispielsweise die Handwerksbetriebe, die trotz voller Auftragsbücher am Monatsende enttäuscht das Konto checken und feststellen müssen: kein Geld da.Lernen, bevor man lenkt: Seminare als Grundstein für den Erfolg"Versteh Deine Zahlen und hol sie an Deinen Tisch", lautet das Credo von Elke Limmer. Neben speziellen Tools, die Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre Zahlen zu managen, legt Elke Limmer den Grundstein durch praxisnahe Seminare. Hier werden Unternehmer geschult, ihre Finanzen zu verstehen, proaktive Entscheidungen zu treffen und so den Unternehmenserfolg zu steuern. Das Seminarangebot reicht dabei von der Interpretation vergangener Geschäftsdaten aus der Buchhaltung bis zur vorausschauenden Finanz- und Liquiditätsplanung und der Entwicklung passgenauer Kalkulationen.Von der Theorie zur Praxis: Software als Instrument zur Umsetzung des erlernten WissensNachdem das Fundament im Seminar gelegt wurde, kommt die spezialisierte Software von Zahlwerk ins Spiel. Der BWA-Chefplaner ermöglicht es den Unternehmern, das im Seminar erlernte Wissen sofort in die Praxis umzusetzen. Fragen wie "Welchen Umsatz benötige ich, um alle meine Kosten zu decken und Gewinn zu machen?" oder "Wie entwickelt sich mein Bankkonto?" können damit einfach, schnell und effizient beantwortet werden.Proaktive UnternehmenssteuerungEin häufiges Problem ist, dass die meisten Unternehmen im Handwerk nicht vorausschauend und proaktiv agieren. Hier setzt der BWA-Chefplaner an. Er bietet den Unternehmern ein praxisorientiertes Instrument, das ihnen ihre finanziellen Stellschrauben aufzeigt und sagt, wo sie wie zu drehen haben. Damit sind sie in der Lage, gewinnbringend zu kalkulieren und ihre Verhandlungsspielräume, insbesondere gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Banken zu erweitern.Das Besondere an dieser Software ist die Individualisierung. Neben einer Schnittstelle zur Buchhaltung des Unternehmens erfolgt die Auslieferung der Software bereits mit den unternehmenseigenen Zahlen. Zugleich können Auswertungen an die Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens angepasst werden. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Präzision und Relevanz. Mit einem klaren Fokus auf die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und praktischen Anwendungen stellt die Zahlwerk sicher, dass die Zahlen des Unternehmens nicht nur auf dem Papier gut aussehen, sondern dass sie auch in der Praxis greifen.Die Zeiten werden rauerWir leben in unsicheren Zeiten. Die Märkte sind volatil, die Kosten steigen und die Konkurrenz schläft nicht. In solchen Zeiten ist es unerlässlich, die eigenen finanziellen Schwellenwerte und Stellschrauben zu kennen. "Die Zeiten werden rauer, Sie müssen Ihre Preisuntergrenzen kennen", betont Elke Limmer. Sie weiß, dass viele Handwerksbetriebe ihre Preispolitik überdenken und anpassen müssen, damit am Ende mehr übrig bleibt.Zufriedene Nutzer berichtenDie Resonanz spricht für sich. Anwender der Software berichten von einer gesteigerten Sicherheit und Gelassenheit im Umgang mit ihren Zahlen und auch im Hinblick auf das Durchsetzen ihrer Angebotspreise. Ebenso von einem verbesserten Verständnis dafür, wo die eigenen Schwachstellen liegen und wie man gegensteuern kann. Wie ein Nutzer treffend bemerkte: "Ich schätze Beratungszeit es sehr, dass ich lerne, eigenständig mit meinen Daten umzugehen. Die schnellen Resultate beeindrucken mich." Und wer jetzt denkt: "Boah, das dauert bestimmt lange - so viel Zeit habe ich gar nicht!", dem sei versichert: Nach 20 Stunden Zeitinvest am Anfang braucht es monatlich nur mehr ca. 30 Minuten. Und Sie steuern ihr Unternehmen sicher zum Erfolg.Das Learning für den Unternehmer:1. Kalkulieren Sie gewinnbringend und kennen Sie Ihre Verhandlungsspielräume.2. Agieren Sie vorausschauend und proaktiv.3. Kennen Sie finanziellen Untergrenzen und Stellschrauben.Im Streben nach betriebswirtschaftlichem Erfolg hat Elke Limmer mit ihrer ganzheitlichen Methode, bestehend aus vereinfachten und praxisorientierten Seminaren und dem BWA-Chefplaner ein Ass im Ärmel. Dies hilft kleinen und mittleren Handwerksbetrieben, ihre Zahlen nicht nur zu verstehen, sondern auch gewinnbringend für sich zu nutzen. Und wenn sie darüber hinaus Unterstützung möchten, steht die Zahlwerk als Sparringspartner individuell und situativ zur Seite.Fazit: Zahlen sind mehr als nur ZiffernIn der modernen Geschäftswelt ist ein verlässlicher Kompass unerlässlich. Mit Zahlwerk bekommen Handwerksunternehmen genau das: ein Navigationsgerät durch den Dschungel der Betriebswirtschaft und das Wissen, wie sie es anwenden. Ein Tool, das nicht nur anzeigt, wo man steht, sondern auch, wie der Weg in Zukunft aussehen kann.Für Elke Limmer ist es eine Herzensangelegenheit, kleine und mittlere Unternehmen zu betriebswirtschaftlichen Meistern zu machen. Ihre Seminare und ihr BWA-Chefplaner sind nicht nur ein Produkt, sondern ein echter Game-Changer in der Welt der KMUs. Und das in einer Zeit, in der Zahlen und Daten mehr denn je die Sprache des Erfolgs sprechen.Der Rat der Expertin für alle, die ihre Unternehmen sicher durch stürmische Zeiten steuern wollen: "Die Zeiten werden rauer, Sie müssen Ihre Zahlen im Griff haben und proaktiv handeln." Und dafür brauchen Sie das passende Wissen, die richtigen Instrumente und die Zahlen an Ihrem Tisch."Nehmen Sie das Steuer in die Hand, bevor es zu spät ist. Mit dem richtigen Verständnis für Zahlen, gepaart mit der richtigen Technologie, ist der erste Schritt in Richtung nachhaltigen Erfolgs getan. Und mit Experten wie Elke Limmer an der Seite steht einer erfolgreichen Unternehmensführung nichts mehr im Wege.So wird jeder Handwerker einfach und mit minimalem Aufwand zum Zahlenfreund. Und das ist, gerade in der heutigen Zeit, ein unschätzbarer Vorteil.Pressekontakt:Zahlwerk GmbH RegensburgElke Limmerinfo@zahlwerk.deHOSH MEDIA GmbHShabi Houshangiinfo@hosh-media.com