Elixirr International Plc Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Elixirr keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Elixirr daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 6,06 Punkte, was bedeutet, dass Elixirr momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 31,36, was darauf hindeutet, dass Elixirr weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Elixirr für diesen Punkt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Elixirr in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Elixirr-Aktie beträgt aktuell 496,75 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 552,5 GBP liegt. Somit erhält Elixirr eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 474,13 GBP über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Elixirr-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Elixirr auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.