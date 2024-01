Elixirr International Plc Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen konnte bei Elixirr keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder positive noch negative Tendenzen waren in den sozialen Medien zu erkennen, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine auffälligen Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Elixirr in dieser Hinsicht daher ein "neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Für die Elixirr-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt aktuell 497,81 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 620 GBP liegt, was einer Abweichung von +24,55 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 478,73 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +29,51 Prozent entspricht. Insgesamt wird Elixirr basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Elixirr eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, weshalb die Anlegerstimmung ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Elixirr liegt bei 3,57 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 24,21 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "gut" führt.

Insgesamt wird Elixirr in verschiedenen Aspekten mit einem "gut"-Rating bewertet.