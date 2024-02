Elixir Petroleum Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI für die Elixir Energy-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 55,77, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Elixir Energy wird auch anhand sozialer Medien bewertet. In den letzten Tagen überwogen negative Kommentare, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Elixir Energy in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der negativen Stimmung und der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Elixir Energy-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen eine Abweichung von 10 Prozent auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Elixir Energy-Aktie aufgrund des RSI, der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.