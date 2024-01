Elixir Petroleum Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse von Elixir Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,09 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,088 AUD) um -2,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,08 AUD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Elixir Energy bei 0 Prozent, was 22,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Elixir Energy liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 63,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Elixir Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Elixir Energy zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Aktie wurde auch deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.