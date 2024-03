Elixir Petroleum Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elixir Energy. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Elixir Energy beträgt 44,44, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 39,47, was eine ähnliche "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Elixir Energy derzeit bei 0,08 AUD. Aufgrund des Aktienkurses von 0,071 AUD ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht", da ein Abstand von -11,25 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,07 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Das Gesamtbild basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Elixir Energy beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -21,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.