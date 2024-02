Elixinol Global Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Elixinol Wellness-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,008 AUD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,01 AUD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um 20 Prozent darunter liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Elixinol Wellness-Aktie aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 100 für den 7-Tage-Zeitraum. Für den RSI25 von 72 wird ebenfalls eine überkaufte Einstufung vorgenommen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen, dass die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien die Aktie als positiv bewerten. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Elixinol Wellness-Aktie anhand der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis der genannten Kriterien.