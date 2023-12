Elixinol Global Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Elixinol Wellness in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der für die Elixinol Wellness-Aktie bei 0,01 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,012 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt erhalten ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Elixinol Global-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Elixinol Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Elixinol Global-Analyse.

Elixinol Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...