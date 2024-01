Elixinol Global Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung unter den Anlegern für Elixinol Wellness ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt. Dies ergab die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Elixinol Wellness von 0,013 AUD als "Gut"-Signal bewertet. Der Kurs liegt mit 30 Prozent über dem GD200 (0,01 AUD), während der GD50 bei 0,01 AUD liegt. Dies deutet ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +30 Prozent beträgt. Die Aktie wird somit insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Elixinol Wellness wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Elixinol Wellness-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Elixinol Wellness in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.