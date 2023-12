Elixinol Global Aktie: Davon kann keine Rede sein!

In den letzten Wochen konnte bei Elixinol Wellness keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Elixinol Wellness daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Elixinol Wellness liegt derzeit bei 0,01 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,012 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,01 AUD, was einer Differenz von +20 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse. Für die Elixinol Wellness-Aktie führt ein RSI von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 54,17 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI lautet daher "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Elixinol Wellness diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.