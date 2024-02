Elixinol Global Aktie: Abwarten

Die Stimmung und Diskussion über Elixinol Wellness in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhalten wir daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vier positiven und zwei negativen Tagen. An acht Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Elixinol Wellness daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht ergibt sich ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 verläuft derzeit bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,006 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt eine Abweichung von -40 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Elixinol Wellness liegt bei 51,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die Aktie bewegt sich bei 65, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".