Elite Education International Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Epicquest Education Inte-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,34 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,93 USD, was einem Unterschied von +44,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,19 USD zeigt einen positiven Trend mit einem Unterschied von +62,18 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Epicquest Education Inte-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktien von Epicquest Education Inte wurde sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die langfristige Stimmungslage wurde ebenfalls analysiert, wobei die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung bewertet wurden. Die Aktivität war unterdurchschnittlich, und die Stimmungsänderung verlief negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 29,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,03 ebenfalls eine Überverkauft-Situation und erhält daher auch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Epicquest Education Inte-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Stimmungsbewertung ein insgesamt "Gut"-Rating.