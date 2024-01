Elite Education International Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Epicquest Education Inte-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,37 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2 USD (+45,99 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,38 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+44,93 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Epicquest Education Inte-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls positiv eingeschätzt. So wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv über die Epicquest Education Inte-Aktie berichtet und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes zeigt eine mittlere Aktivität der Beiträge und Diskussionen sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dadurch wird die Aktie von Epicquest Education Inte bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt erhält die Epicquest Education Inte-Aktie also gute Bewertungen aus charttechnischer Sicht und hinsichtlich der Stimmung, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI eine neutrale Bewertung ergeben.