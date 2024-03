Elite Education International Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse zeigt, dass die Epicquest Education Inte-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 54,42 eine neutrale Einschätzung für die Epicquest Education Inte-Aktie. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit 64,03 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über die Aktie geführt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen gezeigt, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet werden.

Insgesamt wird die Epicquest Education Inte-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen als "Neutral" eingestuft.