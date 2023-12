China Soft Power Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Central Wealth wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Central Wealth weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Central Wealth mit einer Rendite von -77,5 Prozent mehr als 70 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Central Wealth mit -70,23 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Central Wealth wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Investoren, die in die Aktie von Central Wealth investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,9 Prozentpunkten erzielen. Die niedrigeren Dividendenausschüttungen führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".