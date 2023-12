Elisa Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Elisa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Elisa gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Elisa. Obwohl die Kommunikation weder von positiven noch von negativen Themen geprägt war, wurden die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Elisa daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Aktienkurs von Elisa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche ist dies eine Outperformance von +3,81 Prozent. Im Sektorvergleich der "Telekommunikationsdienste" lag die Rendite von Elisa um 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Elisa in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Elisa eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent auf, was 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 6 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment bewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.