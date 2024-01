Elisa Aktie: Immer mit der Ruhe

In den letzten zwei Wochen wurde Elisa von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Elisa bei -11,42 Prozent und damit mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,34 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Elisa mit 7,08 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Elisa beträgt 5,05 Prozent und liegt damit 1,02 Prozent über dem Durchschnitt von 4,03 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Elisa daher als "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Elisa mit 42,71 EUR inzwischen um +2,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -9,53 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" ein.