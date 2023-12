Elisa Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Elisa-Aktie zeigt, dass sie derzeit 3,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -16,01 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat Elisa in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance erzielt, da sie lediglich um -15,84 Prozent gefallen ist, während der Branchendurchschnitt bei -19,65 Prozent liegt. Im Vergleich zum gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Elisa jedoch bei -13,02 Prozent, was einer Unterperformance um 2,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in Bezug auf Elisa wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Abschließend betrachtet hat die Elisa-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,83 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.