Elisa Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Elisa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor 4,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt -5,5 Prozent, wobei Elisa aktuell 6,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Elisa derzeit eine Rendite von 5,05 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,21 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Elisa liegt bei 33,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Elisa weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 54,8). Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Elisa in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.