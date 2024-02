Elis Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Elis":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen über Elis haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse betrachten wir auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Der RSI-Wert für Elis beträgt 41,94, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Elis wider. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Elis in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 57,8 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Elis eine Outperformance von +57,8 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Elis um 57,8 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.