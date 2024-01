Elis Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Elis":

Die technische Analyse der Elis-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 17,35 EUR lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 18,89 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +8,88 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,28 EUR wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +9,32 Prozent bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Elis-Aktie derzeit bei 84,47, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet erscheint.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung, da in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Elis-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf technischer Analyse, fundamentalen Kriterien, Anleger-Sentiment und Kommunikation im Internet.