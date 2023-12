Elis Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs des Unternehmens Elis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") um 57,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0 Prozent, und Elis liegt aktuell 57,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Elis derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Abweichung wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Elis liegt derzeit bei 53,97, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Elis festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Elis daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.