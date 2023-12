Elior Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Lennar":

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Elior festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elior-Aktie der letzten 200 Handelstage (2,49 EUR) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,15 EUR) zeigen einen positiven Trend, wodurch die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elior liegt mit 24,86 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Elior im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,66 Prozent erzielt, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Elior-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Elior jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Elior-Analyse.

Elior: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...