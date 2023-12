Elior Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Kommunikationsverhalten über Elior in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung in überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit von Beiträgen zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Elior wurde in etwa gleichem Maß wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 25,56 lässt darauf schließen, dass die Elior-Aktie derzeit überverkauft ist, was eine Einstufung als "Gut" zur Folge hat. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 28, was ebenfalls als Signal für eine Überverkauftheit gilt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elior mit 24,86 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Elior-Aktie von 2,756 EUR mit einer Entfernung von +9,8 Prozent vom GD200 (2,51 EUR) ein "Gut"-Signal liefert. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, einen Kurs von 2,07 EUR auf, was einem Abstand von +33,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Elior-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.