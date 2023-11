Elior Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Elior hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich eine Nullrendite, was bedeutet, dass Elior in diesem Branchenvergleich eine Outperformance von +24,66 Prozent erzielt hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Elior mit 24,66 Prozent darüber lag. Die überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führte zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Elior wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 27,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Elior-Aktie überverkauft ist, und somit ein positives Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 21,97, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzzes einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Elior zeigte hierbei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt, und auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elior bei einem Wert von 24. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 0) bewegt sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Elior weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.