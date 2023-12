Elior Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die technische Analyse zeigt, dass die Elior derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,51 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,742 EUR) um +9,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies rechtfertigt die Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,05 EUR, was einer Abweichung von +33,76 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Elior derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 0 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Elior-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da er bei 26,59 liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Elior.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Elior derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält von der Redaktion daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.