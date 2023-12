Elior Aktie: Endlich geschafft?

Elior: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die aktuelle Bewertung von Elior basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 24,86 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden insbesondere negative Themen in den Diskussionen deutlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung.

Aus technischer Sicht zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 34,65 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 33,56. Beide Werte weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion deutet auf Neutralität hin.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Aktienanalyse von Elior eine neutrale Bewertung aufzeigt, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht.