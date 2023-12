Elion Clean Energy Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Elion Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,36 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,55 CNH, was einem Unterschied von -24,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2,7 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -5,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Elion Energy-Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Elion Energy-Aktie einen Wert von 82,35 für RSI7 und 67,8 für RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Elion Energy-Aktie um mehr als 31 Prozent bzw. 30,66 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz um die Elion Energy-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Elion Energy-Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.