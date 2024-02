Elion Clean Energy Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Elion Energy liegt bei 37,29, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Elion Energy liegt bei 57, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An sechs Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Elion Energy. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Elion Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,24 Prozent erzielt, was 22,44 Prozent unter dem Durchschnitt (-24,8 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -24,8 Prozent. Elion Energy liegt aktuell 22,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Elion Energy derzeit ein "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 2,98 CNH, während der Kurs der Aktie (2,31 CNH) um -22,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was der Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,52 CNH, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht. Daher ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".