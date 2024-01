Elion Clean Energy Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigt. Für die Elion Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 56,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Elion Energy-Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine positive Stimmung und erfordert daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Elion Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Elion Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Elion Energy-Aktie aktuell bei 3,26 CNH, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 2,63 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -19,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,67 CNH angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Neutral".