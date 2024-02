Elion Clean Energy Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Elion Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -44,86 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,04 Prozent verzeichnete, liegt Elion Energy mit 23,81 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elion Energy liegt bei 56,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 59,88 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Elion Energy eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Signal, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Elion Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Elion Energy bei 3,01 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,32 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -22,92 Prozent zum GD200 und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2,54 CNH, was einem Abstand von -8,66 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Elion Energy als "Schlecht" eingestuft.

