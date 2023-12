Elion Clean Energy Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung unter Anlegern zu Elion Energy ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen zunehmend Beachtung findet. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating für die Elion Energy-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie als neutral ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Rückgang von 19,57 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Nähe zum aktuellen Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.