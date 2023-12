Elio Motors Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Hinweise zur Bewertung einer Aktie liefern. In Bezug auf Elio Motors zeigt sich hierbei eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein eher schlechtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0004 USD um -96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ähnlich sieht es bei dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) aus, der ebenfalls eine Abweichung von -96 Prozent zeigt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Elio Motors ergibt sich hierbei eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI, während der 25-Tage-RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Elio Motors, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.