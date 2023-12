Elio Motors Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Elio Motors: Stimmung der Anleger und technische Analyse neutral

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Elio Motors von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Fazit einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Elio Motors-Aktie bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0005 USD weicht somit um -95 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,01 USD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Elio Motors zeigt ein gutes Signal, da er bei einem Niveau von 0 zur Einstufung "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Elio Motors ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral". Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Elio Motors kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Elio Motors jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Elio Motors-Analyse.

Elio Motors: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...