Elinoil Hellenic Petroleum Company-Anleger wird’s freuen!

Die Elinoil Hellenic Petroleum wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,34 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,82 EUR) um +20,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,35 EUR zeigt eine Abweichung von +20 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -28,28 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Daher erhält Elinoil Hellenic Petroleum von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Elinoil Hellenic Petroleum wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI der Elinoil Hellenic Petroleum liegt bei 1,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".