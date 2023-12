Elinoil Hellenic Petroleum Company Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Elinoil Hellenic Petroleum wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurden überwiegend neutrale Kommentare festgestellt. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Elinoil Hellenic Petroleum diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Elinoil Hellenic Petroleum von 2,47 EUR inzwischen um +12,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +8,81 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Elinoil Hellenic Petroleum signalisiert mit einem Niveau von 18,42 eine "Gute" Bewertung. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 33,33 auf eine "Neutrale"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Elinoil Hellenic Petroleum sollten beachten, dass die Dividendenrendite bei 0 % liegt, was einen geringeren Ertrag von 21,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.