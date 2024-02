Elinoil Hellenic Petroleum Company Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Dividendenrendite von Elinoil Hellenic Petroleum beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,33 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 63,24 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität führen zu einem "Neutral"-Rating, da es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine bedeutend erhöhte oder verringerte Diskussionsintensität gab. Auf fundamentaler Basis wird Elinoil Hellenic Petroleum im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,37 im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

