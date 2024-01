Elinoil Hellenic Petroleum Company Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Elinoil Hellenic Petroleum ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,09 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 28,39 im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies bedeutet eine Unterbewertung von 82 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2,32 EUR nur +2,2 Prozent vom GD200 (2,27 EUR) entfernt ist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,24 EUR, was einem Abstand von +3,57 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Elinoil Hellenic Petroleum-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich der Dividende liegt Elinoil Hellenic Petroleum mit einer Dividendenrendite von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,04 %. Die Differenz von 20,04 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Elinoil Hellenic Petroleum festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Elinoil Hellenic Petroleum daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.