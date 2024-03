Elinoil Hellenic Petroleum Company Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Elinoil Hellenic Petroleum: Aktienanalyse und Empfehlung

Die jüngsten Finanzdaten von Elinoil Hellenic Petroleum zeigen, dass das Unternehmen eine Dividendenrendite von 0 % aufweist. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt von 28,43 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Differenz von 28,43 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Elinoil Hellenic Petroleum positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 2,34 EUR, während der aktuelle Kurs 2,69 EUR beträgt, was einer Abweichung von +14,96 Prozent entspricht. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 2,36 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+13,98 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für das Unternehmen im Bereich der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Elinoil Hellenic Petroleum bei 4,98 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 27,81 deutlich günstiger ist. Dies ergibt eine Unterbewertung von 82 Prozent und eine Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Elinoil Hellenic Petroleum bei 20 liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Elinoil Hellenic Petroleum also positive Bewertungen in den Bereichen Dividende, technische Analyse, fundamentale Analyse und Relative Strength Index. Die Aktienanalyse deutet darauf hin, dass das Unternehmen gute Perspektiven bietet und daher eine Empfehlung als "Gut" erhält.