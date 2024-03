Eliem Therapeutics Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktienanalyse von Eliem Therapeutics basiert auf verschiedenen technischen Indikatoren, die Aufschluss über den aktuellen Trend und die Stimmung am Markt geben sollen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,73 USD liegt, was einer Abweichung von +1,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Eliem Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,74 USD zeigt eine geringe Abweichung von -0,36 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung konnte eine durchschnittliche Aktivität festgestellt werden, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält Eliem Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Zusammenfassend erhält Eliem Therapeutics auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"- bis "Gut"-Einstufung.